Sinistra Italiana e le Rsu | Giù le mani da Acque spa

(Di mercoledì 21 agosto 2024) "Siamo soddisfatti che si sia aperto finalmente un dibattito serio sulla ripubblicizzazione del servizio idrico integrato ed in questo senso giudichiamo positivo l’intervento dell’assessora regionale Nardini sulla necessità di tenere fuori dal perimetro della multiutility la società di servizio idrico integrato del nostro territorioSpA". Lo afferma una nota diFederazione di Pisa che "sostiene da sempre la necessità di far tornare il servizio idrico in mano pubblica anche sul nostro territorio ed è fondamentale che si allarghi il fronte dei favorevoli. Quello della multiutility è un progetto nato con l’obiettivo esplicito di quotarsi in borsa e che per farlo ha disegnato una governance iper verticistica, che delega quasi ogni scelta strategica al management, cancellando il ruolo dei Comuni".