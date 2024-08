Serie C la Torres si presenta alla città e ai tifosi | data orario e luogo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Manca sempre meno all’esordio inC 2024/25 da parte delladi Alfonso Greco che lunedì 26 agosto ospiterà la Vis Pesaro per la prima di campionato. Giovedì alle ore 20.00 invece il club ha organizzato in piazza Tola a Sassari, lazione ufficiale della squadra. La società annuncia diverse novità e ne anticipa già una: “Sorteggeremo premi speciali e decisamente allettanti, live, nel corso della serata e dedicati ai soli abbonati. Un motivo in più per sottoscriverlo ed essere presenti sempre al Vanni Sanna, dall’iniziofine“. L'articoloC, lasie aiCalcioWeb.