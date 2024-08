Resterai single ancora per molto tempo? Spoiler | le stelle potrebbero avere una risposta per te

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Quanti di voi almeno una volta nella vita si sono affidati al responso di carte operunaad un quesito? I temi più richiesti, come facile intuire, riguardano la sfera lavorativa e sentimentale. Troverò l’amore della mia vita o resterò? A questa domanda ha tentato di dare unaattraverso TikTok l’astrologa Ivy Underwood, nota anche come @0degreesTaurus. Secondo un recente articolo del New York Post, Underwood ha approfondito come alcune configurazioni astrologiche nella carta natale possano di fatto influenzare la durata della “tudine”. Sembra infatti che secondo la posizione dei pianeti e le specifiche combinazioni astrali sia possibile indicare con precisione lunghi periodi di solitudine prima di trovare un partner stabile.