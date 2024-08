Pozzuoli | scatta l’alert intrusione e scopre ladro in casa mentre è in vacanza

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024). Il proprietario della Villa allerta le forze dell’ordine che sorprendono ilin flagranza di reato in una stanza Nel pomeriggio del 18 agosto, gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Arco Felice Vecchio per la segnalazione di un furto in atto. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno preso contatti con il proprietario di, che al momento si trovava fuori città in. L’uomo ha raccontato di aver ricevuto un alertsul telefono cellulare e di aver visto dalle telecamere un soggetto all’interno della propria abitazione. Pertanto, i poliziotti, con il supporto dei Carabinieri della sezione radiomobile di, sono entrati nella villa.