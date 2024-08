Padel | Baldi-Dal Pozzo dalla vittoria di Roma al Premier Padel?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Unaimportante che potrebbe spalancare, almeno nelle idee, le porte del. Il duo-Dal(di nome Caterina e Giulia) ha impreziosito le rispettive carriere vincendo nella Capitale italiana e mostrando un’ottima chimica di squadra. Il successo, un po’ a sorpresa, nella quinta tappa stagionale del circuito Slam by MINI ha regalato tanto consapevolezza alle due ragazze italiane.-Dal, ora il: “Dobbiamo avvicinarsi al circuito” (Credit foto – FITP)“Siamo arrivate qui amolto cariche e convinte delle nostre capacità e devo dire che è andato tutto alla grande – ha detto Caterinaal termine del torneo riportate daMagazine –. Io e Giulia siamo riuscite a rimanere unite in ogni partita. Dove non arrivava una arrivava l’altra.