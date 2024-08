News Napoli idea a sorpresa | proposto uno scambio clamoroso con la big di Serie A

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ilè molto attivo in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato: in questi istanti, è stata svelata una pista clamorosa che porterebbe a unoincredibile. La sessione estiva di calciomercato sta per volgere al termine e molteplici sono gli affari che ilconta di portare a termine da qui al gong finale. Tanti sono i movimenti previsti, sia in entrata che in uscita, e David Neres, da poco annunciato dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, è solo il primo di altri colpi che verosimilmente arriveranno per rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte, reduce da una batosta pesantissima come quella contro l’Hellas Verona.