Mirabelli | Non ci devono essere allarmismi esagerati

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Massimiliano, direttore sportivo del Padova, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal. In onda su Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del calciomercato in generale e della situazione del Napoli di Antonio Conte. Di seguito le sue parole.sul calciomercato “Sono stato sempre contrario al fatto che il mercato non termini con l’inizio del campionato. E’ impensabile per gli allenatori iniziare la stagione col mercato aperto. Per questo primo inizio va preso tutto con le pinze, non cie possono succedere delle cose com’è successo al Napoli di perdere a Verona. Il Napoli ha iniziato un nuovo corso, non è completo nell’organico e vanno anche evidenziate le cose positive. Il Napoli parte da una grande certezza che è Conte, bisogna dargli fiducia, è una persona che ha sempre fatto bene ovunque sia andato.