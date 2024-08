Mecha BREAK a Gamescom

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Amazing Seasun Games ha appena rivelato il nuovo trailer di, oltre ad alcuni importanti aggiornamenti, il tutto in occasione della cerimonia Opening Night Live della2024. Lo studio è presente allaper tutto il fine settimana e ha una demo giocabile disponibile presso gli stand die Xbox alla fiera. Inoltre, il primo test Closed Beta diper Xbox sarà attivo dal 25 al 27 agosto, a partire dalle 7:00 PM PT / 10:00 PM ET del 25 fino alle 11:59 PM PT / 2:59 AM ET del 27. Vi ricordiamo cheuscirà nel 2025. Non vediamo l’ora di condividere presto altre emozionanti notizie e informazioni su. L'articoloproviene da NerdPool.