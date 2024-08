Manovra 2025 tutte le proposte dei partiti | il conto è già salito a 30 miliardi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La prossima legge di Bilancio per ilsi preannuncia come una delle più complesse degli ultimi anni. Con ungià stimato intorno ai 30di euro, leavanzate daidi maggioranza riflettono priorità politiche ben definite. Quali sono ledei? Le pensioni: priorità di Forza Italia e Lega Uno dei temi più discussi in vista dellariguarda le pensioni. Forza Italia e la Lega si stanno focalizzando suche mirano a garantire maggiore sicurezza economica ai pensionati, sebbene con approcci diversi. Forza Italia ha rilanciato la sua storica battaglia per l’aumento delle pensioni minime. La proposta di portarle a 1.000 euro al mese, rispetto agli attuali 614 euro, è una delle richieste più costose in campo.