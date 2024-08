La Talpa un’amata ex Vippona sarà coinvolta nel reality? L’indiscrezione del settimanale Chi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il prossimo ottobre tornerà – dopo 16 anni – La, che vedrà il debutto sulle reti Mediaset di Diletta Leotta nel ruolo di conduttrice del. In attesa del debutto della nuova edizione del game show è stato già annunciato il cast completo. Tra i concorrenti, molti volti noti dello spettacolo, nonché ex concorrenti del Grande Fratello ed ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Al momento, sappiamo che parteciperanno a LaJo Squillo, Marina La Rosa, Gilles Rocca e Alessandro Egger. E ancora, Ludovica Frasca, Elisa di Francisca, Lucilla Agosti, Marco Berry, Orian Ichaki e Veronica Peparini con Andreas Muller. L’ex attaccante Nicola Ventola, invece, ha fatto dietrofront per motivi lavorativi.