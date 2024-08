Italiano condannato all’ergastolo in Egitto per droga La famiglia | Solo qualche canna Il Cairo | Aveva 60 ovuli

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024)con 25 anni da scontare in, dopo un anno di reclusione al. Detenuto in celle buie e sporche, condivise con uomini accusati di omicidio, mentre la sua colpa è stataquella di detenere una piccola quantità di marijuana quando è stato fermato il 23 agosto di un anno fa durante il suo viaggio in terra egiziana. Non è la trama di un film firmato Alan Parker, ma l’incubo che sta vivendo Giacomo Passeri, 31 anni di Pescara. “Lui si è sempre dichiarato innocente, si sente abbandonato. L’altro giorno i giudici delhanno emesso la sentenza di condanna: ergastolo, con 25 anni da scontare nel paese. Siamo stupiti e scioccati, un epilogo che non ci saremmo mai aspettati”, racconta all’Adnkronos Andrea Passeri, fratello di Giacomo, il quale dopo la condanna, dice, di non aver ricevuto alcun contatto dall’Ambasciata italiana al