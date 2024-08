Incendio a Roma in fiamme il pratone a Torre Spaccata | 4 ustionati gravi tra i soccorritori

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Vastooggi pomeriggio a, bruciano sterpaglie trae Cinecittà Est. Feriti in modo grave quattro: sul posto Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia Locale e Protezione Civile.– Foto di repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Intorno alle 15.00 di oggi, mercoledì 21 agosto 2024, un grossoè scoppiato nell’area dei pratoni di. Qui, precisamente in corrispondenza di Via Filomusi Guelfi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare leche hanno interessato la vegetazione. Purtroppo, nel corso delle operazioni, quattro persone sono rimaste ustionate: si tratta di un Capo Squadra dei Vigili del Fuoco e di tre volontari della Protezione Civile, tutti portati in Ospedale in codice rosso.