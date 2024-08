Grande Fratello Mirko Brunetti ha mollato Perla Vatiero perché punta a Uomini e Donne? L’inaspettato retroscena

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La fine della storia damore fraha sorpreso tutti i fan della coppia. Nonostante alcuni rumor in merito a una crisi fra i due stessero circolando già prima della conferma ufficiale da parte dei due ex inquilini del, la notizia ha mandato in crisi un po’ tutto il fandom che seguiva la coppia fin dai tempi di Temptation Island. Le indiscrezioni in merito ai motivi che hanno portato i due alla rottura sono hanno fatto in poco tempo il giro del web. Secondo Alessandro Rosica il loro rapporto era diventato sempre più turbolento per via di alcune amicizie dellanon gradite all’imprenditore rietino. Secondo il blogger inoltre la famiglia di lei era contraria alle ultime vicissitudini che riguardavano“. Deianira Marzano aveva aggiunto poi che il papà di lei non gradiva più la presenza dell’uomo.