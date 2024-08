Ferie ad ore è possibile? 3 risposte della legge che tolgono ogni dubbio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Lesono un diritto inviolabile del lavoratore dipendente. Lo afferma la Costituzione e la. Esse rappresentano quella fase di stacco dall’attività di lavoro e dalla routine quotidiana, in cui èritrovare le energie psicofisiche e ripartire con slancio al momento del ritorno in ufficio. Tra i vari dubbi e quesiti che riguardano tipicamente l’argomento, ce n’è uno in particolare che vogliamo qui considerare – visto anche il periodo dell’anno per antonomasia dedicato alle. Pensiamo a chi magari si trova in una situazione personale o familiare in cui preferirebbe godere del riposo in modo frazionato e ad ore: ciò è? Si può chiedere al datore di lavoro di usufruire di ore di riposo – ‘qualificate’ come– al posto delle intere giornate consecutive? Vediamo insieme come stanno le cose e quali sono i diritti dei dipendenti in materia.