Falsi rifugiati | scovati dal Viminale in centinaia e rimandati a casa FdI | il governo Meloni ha cambiato rotta

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Scoppia in estate lo scandalo deiin Italia, che approfittano del mese di agosto per tornare nel loro Paese. Ma è un ritorno che autocertifica l’imbroglio, dato che nelle loro dichiarazioni i profughi sono scappati da un Paese che, ufficialmente, li sta perseguitando. Come fanno, in pratica, a essere perseguitati se poi ci tornano tranquillamente per le vacanze estive? Una condotta che ilsta smantellando, come dichiara Sara Kelany, deputata di Fratelli d’Italia “I dati del ministero dell’Interno sulla cessazione del permesso di soggiorno per 305 stranieri che si erano dichiarati perseguitati nel Paese d’origine, salvo poi tornarvi senza alcun problema da “turisti”, indica la serietà con cui questo esecutivo sta affrontando il problema dell’immigrazione irregolare”, dice la responsabile del dipartimento immigrazione di Fratelli d’Italia.