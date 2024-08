Dalla giunta 140mila euro per la manutenzione straordinaria del complesso popolare di via Tortaia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Arezzo, 20 agosto 2024 – Deliberato oggil’utilizzo di 140.000dalle risorse del bilancio del Comune di Arezzo per finanziare le opere di, conmente con Arezzo Casa che interviene con ulteriori 40.000, relative aldi via, in particolare per il rifacimento e l'impermeabilizzazione del tetto. “Un intervento urgente e improcrastinabile in considerazione dell’estremo deterioramento in cui versa la copertura derivantevetustà e dalle tecniche edilizie degli anni ‘80 carenti di adeguati livelli qualitativi – spiega l’assessore Monica Manneschi. – L’intervento si inquadra tra quelli destinati al sostegno delladel patrimonio ERP del Comune di Arezzo: i 140.