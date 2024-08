Confondere aggrediti e aggressori fa degli ostaggi vittime collaterali

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Al direttore - Caro Cerasa, quella dei bassi salari italiani rischia di diventare una questione trita, spesso affrontata con slogan propagandistici dal sindacato confederale. Mi consenta, allora, di ricordare qualche dato. È vero, siamo il paese dell’area Ocse in cui le retribuzioni dei lavoratori hanno perso maggiore potere d’acquisto rispetto all’inflazione. Attenzione, però. Non è così per tutti. Ci sono retribuzioni che sono cresciute, tenendo più o meno il passo con il caro vita. E altre che sono rimaste ferme, svuotando così le tasche dei loro percettori. Molto dipende, infatti, dal settore in cui si lavora. Come hanno scritto più volte Marco Leonardi e Luciano Capone sul Foglio, quando si parla di salari bassi occorre quindi distinguere: si tratta dei salari dei servizi e del pubblico impiego, e non dei salari dell’industria.