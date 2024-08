Cibo festa e trattori La sagra di San Biagio è pronta a tornare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Da venerdì e fino al 27 agosto a Sanin Padule torna ladella Beata Vergine delle Grazie. Con anteprima domani alle 20 con la processione dalla chiesa parrocchiale al Campazzo e celebrazione della messa. Sono trascorsi 40 anni dalla prima edizione, voluta da don Giorgio Govoni. Quest’anno le celebrazioni religiose si svolgono nell’area di campagna denominata Campazzo, in mezzo alla natura, luogo di ritrovamento dell’icona della Madonna, che viene portata in processione il giovedì e rientra la domenica. Il ristorante sarà ampliato e ci sono spazi assistiti persti, famiglie con bambini e anziani. Ogni sera sarà proposta musica con gruppi diversi, e poi bancarelle delle associazioni, i laboratori per bambini e ragazzi, ma soprattutto ci saranno id’epoca, col secondo raduno Orsi e con la gioia di sentir scoppiettare i Landini in tutta la zona.