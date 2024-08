Che cos’è il Midsommar del titolo del film? La spiegazione del termine vi sorprenderà

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il, il festival al centro delle vicende narrate in– Il Villaggio dei Dannati di Ari Aster, è frutto dell’immaginazione del regista o esiste davvero? Diciamo che la verità si trova nel mezzo, infatti, il, tradotto letteralmente in mezza estate, è una reale festività molto importante nei paesi scandinavi che si svolge durante la terza settimana di Giugno, quella del solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno durante il quale le popolazioni del nord ringraziano il sole e la natura, ma fortunatamente non viene celebrato con nessun sacrificio umano e non è assolutamente una festa da incubo come sembrerebbe dalla visione del