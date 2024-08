Bayesian ipotesi dell’errore umano | il comandante avrebbe lasciato la chiglia mobile alzata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il mistero dell’affondamento delcontinua a far discutere. Una nave di 56 metri, moderna e attrezzata, è finita sul fondo del mare in un minuto, lasciando tutti increduli. L’incidente è avvenuto al largo di Porticello, in Sicilia, e ha portato alla scomparsa di sei persone, i cui corpi potrebbero trovarsi ancora nello scafo, ora a 50 metri di profondità.Leggi anche: Tragedia del, tutte le ombre sul naufragio: perché sono morti proprio loro Gli investigatori si concentrano su un possibile errore. Ildella nave, che si è salvato, ha raccontato di non aver visto arrivare la tromba d’aria, un evento che ha colto tutti di sorpresa. Secondo le prime, potrebbe esserci stato un problema con ladel veliero, un elemento cruciale per la stabilità dell’imbarcazione.