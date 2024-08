Barazzutti | Sicuro della buona fede di Sinner ora è il favorito allo Us Open

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) (Adnkronos) – “Nel commentare questa vicenda non posso che basarmi sull’indagine dell’Itia che ha svolto accurate indagini e ritenuto chefosse innocente. Evidentemente non c’è stato dolo e ora può tornare a concentrarsi solo sul tennis”. L’ex capitano azzurro di Coppa Davis Corradocommenta così all’Adnkronos la vicenda che ha coinvolto Jannikpositivo ad un controllo antidoping durante il torneo di Indian Wells ad aprile 2024 ma totalmente innocente e scagionato dall’inchiesta di un Tribunale indipendente (Itia). “Sonoche avendo agito in totalefosse abbastanza tranquillo anche prima di oggi. Ora però che è stata chiusa la vicenda lo sarà senz’altro di più”, aggiunge l’ex numero 7 del mondo che rifiuta l’idea che il tennis tuteli le sua ‘stelle’ più di altri sport.