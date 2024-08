Annunciato REANIMAL il nuovo titolo THQ Nordice

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) I creatori di Little Nightmares I e II sono tornati per accompagnarvi in un viaggio più oscuro e terrificante che mai. In, un gioco d’avventura horror, un fratello e una sorella attraversano l’inferno per salvare i loro amici scomparsi e fuggire dall’isola che chiamavano casa.è sviluppato da Tarsier Studios e pubblicato da THQ Nordic e sarà disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. I creatori originali di Little Nightmares e Little Nightmares II sono tornati per accompagnarvi in un viaggio più terrificante che mai. In questo gioco d’avventura horror in cooperativa, vestirete i panni di un fratello e una sorella che attraversano l’inferno per salvare i loro amici scomparsi.