Anita Olivieri dimentica Alessio Falsone | chi è il nuovo ricco fidanzato Nicolò Conti

(Di mercoledì 21 agosto 2024)Oliveri, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha pubblicato una serie di scatti in compagnia di, confermando i rumors degli ultimi tempi. Grande Fratello,conferma la relazione conL’esperta di gossip, Deianira Marzano, aveva parlato della nuova frequentazione dellache pare stesse alcuni giorni all’Isola del Giglio, con “unne”. A tal propositoè intervenuta a gamba tesa sui social, rispondendo a chi l’ha definita un’arrampicatrice sociale. “Sono stufa di passare per l’approfittatrice sociale – aveva sbottatosu Instagram – ,quando tutti sanno che non mi faccio pagare neanche i caffè. Né da un uomo, né da una donna. E questo chiedetelo a chi è stato con me.