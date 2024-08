Amici 24 Raimondo Todaro verso l’addio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024)potrebbe non far parte del cast diper la prossima stagione 2024/2025. La notizia arriva da Giuseppe Candela, che su Dagospia ha riportato l’indiscrezione secondo cui l’insegnante di ballo non sarebbe stato riconfermato nel programma.Leggi anche: Michael Madsen di Kill Bill 2 accusato per violenza domesticaaveva iniziato la sua avventura adnel 2021, dopo aver lasciato il suo ruolo di insegnante di danza a Ballando con le stelle. Questa decisione professionale, seppur criticata velatamente da Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando, è stata sempre difesa da. Carlucci, infatti, aveva visto uno dei suoi coach più talentuosi e riconoscibili passare alla concorrenza, maha continuato per la sua strada.