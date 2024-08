All' Aquila il Comandante dei Vigili sarà Part-Time ed a Scavalco

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L'- Per sette anni, il Comune dell’è rimasto privo di undella Polizia Locale. Ora, la vergognosa vicenda si arricchisce di un ulteriore, discutibile, capitolo. Così scrive in un durissimo comunicato il PDno e poi continua: Un passo indietro: il sindaco Biondi si è rifiutato, in questi anni, di nominare un capo dei, affidando il ruolo, illegittimamente, prima al fedelissimo dirigente dei servizi finanziari Tiziano Amorosi e poi al dirigente dell’avvocatura Domenico de Nardis. Nel 2023, il TAR – accogliendo un ricorso - ha chiarito però che, come previsto dalla legge regionale 42 del 2013, il Comune avrebbe dovuto nominare un vero, funzione che può essere attribuita soltanto a personale inquadrato nei ruoli della Polizia Locale. Insomma, de Nardis doveva lasciare l’incarico.