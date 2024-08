Alexander Reyes investito e ucciso da un’auto pirata a Pioltello la pista dell’omicidio dopo una lite

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024)(Milano), 21 agosto 2024 –, ventisettenne peruviano morto la notte scorsa in ospedaleessere stato travolto da un'auto in via Cilea afra sabato e domenica, potrebbe essere statointenzionalmente, forseuna. Nei video girati ai residenti e a disposizione dei militari si vede una macchina bianca che si allontanache l'uomo è già terra. Probabilmente la stessa che l'ha. Una sequenza drammatica e scioccante. Le ricerche dell'auto – nelle riprese si vede una quattro ruote bianca che potrebbe essere quella guidata dal responsabile dell’investimento – proseguono senza sosta, così come gli approfondimenti da parte dei carabinieri dimirati a ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.