Alain Delon | Se muoio prima io abbattete il mio cane La famiglia si rifiuta di farlo interviene anche Brigitte Bardot

(Di mercoledì 21 agosto 2024), icona del cinema francese, aveva espresso un desiderio particolare riguardo al suoLoubo, un pastore belga Malinois a cui era profondamente legato. In un’intervista del 2018 al Paris Match, l’attore aveva dichiarato: “Se morirò iodi lui, chiederò al veterinario di lasciarci andare insieme”.desiderava che il suo amatolo seguisse nella morte, ricevendo un’iniezione letale per poter riposare accanto a lui.Leggi: Addio ad: nessun funerale di Stato, come chiesto da lui, ma la tomba vicino a quella dei suoi cani Il rifiuto dellaIl legame trae Loubo era così intenso che l’attore non voleva che l’animale soffrisse per la sua assenza. “Quello che so è che non lo lascerò da solo. Se dovesse moriredi me, cosa che spero, non ne prenderò più altri”, aveva detto, sottolineando il suo affetto per Loubo.