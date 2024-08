Volontari Wwf sorvergliano le dune | Le abbiamo protette dai vandali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Hanno indossato la pettorina fosforescente e per tutta la notte, dalle 20,30 fino alle 6, sono riusciti ad evitare che ledi Vittoria Apuana diventassero preda di accessi impropri che spesso, in passato, si sono tradotti in danni esmi. Protagonisti di questa missione, iniziata il 12 agosto e da ultimare stasera, sono alcunidel Wwf Massa Carrara, associazione che gestisce l’area protetta da oltre 35 anni. "I nostri– spiega il presidente Gianluca Giannelli – hanno presidiato spiaggia e ingressi per far rispettare l’ordinanza del sindaco Bruno Murzi, che da oltre 10 ani chiude la spiaggia dal 12 al 20 agosto per prevenire danneggiamenti esmi.