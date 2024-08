Si sente male in spiaggia e chiama i soccorsi Intervento della Croce rossa con il Defender

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) GROSSETO Momenti di paura in centro a Grosseto per un’aggressione. Una lite che poteva costare cara a due uomini di origine straniera: uno è ricoverato al Misericordia, l’altro (il più grave) alle Scotte di Siena dove è stato operato. Non sarebbe però in pericolo di vita. I due sono stati accoltellati da una terza persona, sempre di origine straniera, che è scappato dopo aver lasciato i due a terra in un lago di sangue. E’ questo il bilancio dell’episodio di violenza accaduto a Grosseto poco prima dell’ora di pranzo, in un parcheggio vicino alla stazione ferroviaria. Il più grave è stato ferito all’addome, l’altro a un braccio. L’accoltellatore è scappato all’arrivo di altre persone, sopraggiunte in soccorso dei due feriti. Da capire cosa possa aver scatenato la rabbia dell’uomo che, dopo una breve discussione, ha impugnato il coltello e ha ferito i due.