Sarà reintegrato in gruppo l’annuncio sul calciatore del Napoli è una vera sorpresa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 20 agosto 2024) Arriva un annuncio asu un giocatore delin, cambia tutto adesso. Ilha ancora tanto da fare nel mercato, fra tanti calciatori in uscita e colpi in entrata al momento bloccati. Il club azzurro si ritrova ostaggio delle difficoltà nel cedere alcuni calciatori, che stanno impedendo di fatto di accelerare per i nuovi acquisti. La situazione principe fra queste è ovviamente quella di Victor Osimhen, la cui cessione doveva essere quella destinata a finanziare l’intero mercato. Il nigeriano, invece, non ha acquirenti disposti a spendere i 130 milioni della sua clausola rescissoria ed è ancora alcome giocatore fuori dal progetto. Ma la sua non è la sola situazione che sta creando caos e scompiglio in casa