Raw 19 08 2024 Una sfida…rimandata

(Di martedì 20 agosto 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla FLA Live Arena di Fort Lauderdale, Florida. Lo show inizia con Ranandy Orton che raggiunge il ring. Dice che la prossima volta sarà presentato come World Champion e Gunther ha portato la faida a livello personale avendo messo di mezzo la sua famiglia. Gunther lo interrompe e dice che l’unica cosa di personale che c’è è il fatto che lo abbia colpito con la RKO, c’è riuscito una volta ma non ricapiterà. A Berlino rimarrà a terra. A quel punto Ludwig Kaiser inizia ad attaccare Orton, inizialmente si difende ma poi insieme a Gunther mettono al tappeto Randy. Sheamus vs. Pete Dunne (3,5 / 5) L’opener della puntata, Sheamus ha affrontato Pete Dunne. Un match di buon livello e solido tra di loro. Dopo una lotta alla pari Sheamus nel finale ha trovato il pin decisivo e la vittoria finale sul suo rivale.