Pozzuoli | scatta l’alert intrusione scopre ladro mentre è in vacanza Arrestato dalla Polizia di Stato

(Di martedì 20 agosto 2024) Tentato furto aun 20enne colto in flagrante dagli agenti delladiNel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Arco Felice Vecchio per la segnalazione di un furto in atto.Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno preso contatti con il proprietario di casa, che al momento si trovava fuori città in, il quale ha raccontato di aver ricevuto un alertsul telefono cellulare e di aver visto dalle telecamere un soggetto all’interno della propria abitazione.