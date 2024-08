Ortona donna morta in casa Si indaga per omicidio | ipotesi aggressione alle spalle

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 20 agosto 2024) Si continua are sulla morte di Lorena Paolini, 53ennelinga,domenica intorno12.30 nella sua abitazione di contrada Casone a. La Procura di Chieti ha aperto un fascicolo per, a carico di ignoti. Quello che poteva sembrare il decesso provocato da un infarto ha fatto sospettare altro, dal momento in cui i soccorritori dei 118 sul collo dellahanno notato un segno, una specie di piccolo solco. Ora l’è che lapossa essere stata aggreditaspmentre era seduta, presa al collo con una mossa che non le ha dato scampo, e lasciata moribonda sul divano dove il marito l’ha trovata in fin di vita. Una stretta che sul collo ha lasciato una ecchimosi, il segno che ha destato sospetti. Lanon ha avuto il tempo di reagire, visto che non ci sono segni di colluttazione, la stanza era in ordine e danon manca nulla.