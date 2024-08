Oroscopo Settembre | Acquario

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

21 gennaio – 19 febbraio Caro Aquario, senti qualcosa di diverso nell'aria? Hai sentito benissimo, Plutone ha iniziato il suo moto retrogrado ed è tornato in Capricorno, lasciandoti così il tempo di elaborare gli avvenimenti degli ultimi mesi. Giove e Venere ti daranno una bella spinta in avanti, ma saprai gestire al meglio tutte le novità che ti aspettano e che tanto ti piacciono. Ti consiglio di provare a meditare un po', chissà che tu non abbia un incredibile intuizione!