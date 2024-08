Meteo ancora ciclone con temporali da giovedì tornano sole e caldo

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 20 agosto 2024) Tarantini Time Quotidiano24 ore in balìa delguasta-estate con maltempo in spostamento verso est e verso sud.Poi tornerà l’alta pressione con temperature fino a 35-37°C nel weekend. Lorenzo Tedici,rologo de iL.it, conferma il pericolo associato alin transito sul nostro Paese, cone piogge a tratti persistenti specie sul versante adriatico ed al Sud. I fenomeni saranno intensificati dalla temperatura del mare, con l’acqua localmentesui 28-29°C. Tutto questo surplus di calore marino, memoria della ‘dittatura’ dell’antiafricano Caronte, durata ben 35 giorni, fornisce energia aiche si sviluppano più intensi proprio in mare aperto e lungo le coste.