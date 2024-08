Jannik Sinner vince a Cincinnati | ora è numero 1 al mondo con 2 mila punti di vantaggio su Djokovic – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 agosto 2024)ha vinto l’Atp di. Il1 alha sconfitto Frances Tiafoe in due set nella finale del torneo di. Il tennista azzurro ha ottenuto la sua quinta vittoria della stagione battendo lo statunitense per 7-6 (7/4) 6-2 in 1 ora e 36 minuti. Si tratta del suo terzo trofeo Atp Master. Dopo un primo seti complesso e vinto al tie break l’avversario diè sparito e ha anche salvato tre match point prima della vittoria dell’italiano, che ha così conquistato il suo 15esimo titolo in carriera. «Sono felice, è stata una settimana molto difficile», ha detto. «È stata dura mentalmente, ma ho cercato di fare del mio meglio. Frances e io eravamo entrambi stanchi dalle semifinali (giocate ieri) e c’era molta tensione. Sono solo contento di aver mantenuto il mio livello nei momenti importanti. Ho gestito bene le situazioni in campo.