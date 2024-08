In visita in Italia Madonna spunta in provincia di Latina tra lo stupore di turisti e residenti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 agosto 2024) LainaspettataLouise Veronica Ciccone, la celebre popstar italo-americana conosciuta semplicemente come, è stata avvistata lunedì sera nel centro storico di Terracina, durante il suo tourno per festeggiare il suo 66º compleanno. La cantante, accompagnata dal suo compagno Akeem Morris e da amici, ha passeggiato per i vicoli della cittadina pontina,ndo luoghi iconici come Piazza del Municipio e il Teatro Romano. Un tourco tra storia e cultura Con un foulard a coprirle la testa e occhiali da sole,ha esplorato la parte alta di Terracina sotto la guida di un esperto, protetta dai suoi bodyguard. La sua presenza non è passata inosservata, attirando l’attenzione di numerosie villeggianti che l’hanno ripresa con i loro cellulari, trasformando la passeggiata dell’artista in un evento documentato da foto e video.