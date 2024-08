I Liberi e Democratici si fanno sentire | In Regione tutti i territori devono essere rappresentati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Le elezioni regionali si avvicinano sempre di più e, seppur in maniera leggermente indiretta, anche ilo eugubino viene coinvolto. Dopo la recente notizia della disponibilità della sindaca di Assisi Stefania Proietti a candidarsi per la Presidenza della, il partito eugubino(LeD) ha diramato una nota rivolta agli altri movimenti politici "riconducibili all’area politica progressista e riformista di Gubbio che si sono presentate alle ultime elezioni amministrative". Il richiamo iniziale fa riferimento all’ascesa della destra sia a livello regionale e nazionale ma anche a livello locale, con la coalizione guidata dal sindaco Vittorio Fiorucci che guiderà la città per i prossimi cinque anni.