Firenze a Villa Vogel va in scena ‘Felici per sempre’

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 - Una pagina di teatro dedicata alla felicità, per la rassegna Me.Mo. Storie di persone e parole a cura di Arca Azzurra. Giovedì 22 agosto, alle ore 21 a, in Via Canova 72 – Arena, va in“Felici per sempre”. Creazione, interpretazione e regia di André Casaca e Flavia Marco. Produzione: Teatro C’art (Italia) e Teatro do Sopro (Brasile). “Me.Mo.” prosegue sabato 24 agosto alle 19.00 in Via Guelfa, angolo via San Gallo (Quartiere 1) con lo spettacolo “La vita è sogno” di Arca Azzurra Eventi. Con Elisa Bagni e Francesca Mazzoni. “Felici per sempre” - Alla fine di tutte le favole aspettiamo la frase “e vissero per sempre felici e contenti” Nella vita reale, non è così semplice. Alla guida di un'auto d'epoca, una coppia appena uscita dalla cerimonia di matrimonio, si trova ad affrontare un guasto in mezzo alla strada.