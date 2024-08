Fine settimana di lavori in via Roma Ecco come cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Modifiche temporanee alla circolazione stradale in via, questa la novità dettata dall’ordinanza, emessa dal comando della polizia locale, che resterà in vigore dalle 22 di venerdì alle 20 di lunedì. Un weekend dimenti che permetterà l’avanzamento deisulla ferrovia da parte della società Rete Ferroviaria Italiana, proprio nel tratto di via(all’altezza del passaggio a livello). "Per creare meno disagi possibili si è scelto di lavorare la notte del venerdì e nel, d’intesa con Rfi e con l’impresa Francucci – ha spiegato Andrea Marchiori, assessore aiPubblici –, in modo tale da ripristinare il collegamento ferroviario nel minor tempo possibile e in anticipo rispetto all’avvio del ripristino della rete ferroviaria previsto per settembre. In questo periodo estivo, è stato completato tutto il solaio di copertura del sottopasso.