Felicissima | Mary Kay Inc nominata di nuovo il più prestigioso brand al mondo di vendite dirette di prodotti per la cura della pelle e cosmetici pigmentati

(Di martedì 20 agosto 2024) DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Siamo al colmofelicità: Euromonitor International è la principale società internazionale di business intelligence, analisi di mercato e dati approfonditi e utili sui consumatori che da oltre 50 anni conduce ricerche di mercato in più di 100 paesi del. Il riconoscimento conferito aKay non solo attesta la qualità ineguagliata del marchio ma anche la sua vasta presenza, in continua crescita, sulla scena globale. Oltre a ottenere questoriconoscimento di livello mondiale,Kay è statailpiùin vari settori e paesi: per i rossetti e iper il make-up nell’America Latina*, per iin Messico*, per la vendita diretta didi bellezza e per il personal care in Messico* e per iper lain Kazakistan*.