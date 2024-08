Dustborn è disponibile ora su console PlayStation ed Xbox e PC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 20 agosto 2024) Red Thread Games ha annunciato che, la nuova avventura action story-driven in single player pubblicata da SPOTLIGHT by QUANTIC DREAM, èsu PC,5,4,Series XS eOne a partire da oggi, 20 agosto 2024. Il titolo èal prezzo raccomandato di 29,99€. Come abbiamo visto nella nostra recensione, inil videogiocatore viene catapultato in un road trip entusiasmante ed eccentrico attraverso una Repubblica Americana alternativa, con il compito di consegnare un pacchetto misterioso dalla West Coast alla East Coast. Il titolo offre una storia interattiva ambientata in un mondo ispirato ai fumetti, in cui il potere delle parole può essere utilizzato per forgiare relazioni uniche o combattere i nemici, grazie a un particolare arsenale linguistico.