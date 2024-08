Civitavecchia dopo Ferragosto riapre l’ecocentro comunale con un nuovo orario

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – Riapertura al pubblico delmercoledì 21 agosto 2024,la pausa di. L’ingresso alla piattaforma di Via Alfio Flores, che ospita anche il Centro del Riuso, è come sempre dal lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle ore 12:30, ma c’è una novità. Facendo seguito alle richieste di numerosi cittadini, a breve l’accesso alla struttura sarà consentito anche nelle ore pomeridiane per due giorni a settimana. La proposta nasce dalla sinergia tra l’amministrazione, nella persona dell’assessore all’Ambiente, Stefano Giannini, ed il CdA diServizi Pubblici Srl, con la presidente dott.ssa Francesca Romana Tomaselli ed i consiglieri Paola Rita Stella e Alessio Gatti che hanno accolto da subito positivamente la proposta avanzata da Palazzo del Pincio.