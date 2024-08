Chiesa si allontana dall’Inter? Nel suo futuro più estero che Italia – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Federicosarebbe sempre più lontano dall’approdo all’Inter, così come in qualsiasi altro clubno, in questa finestra estiva di calciomercato. A emergere sembra essere la realtà di un passaggio all’. PERCORSO– Federicoe l’Inter non si avvicinano, anzi. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, il calciatoreno avrebbe il piacere di trasferirsi all’, in particolare a Barcellona, per vivere da potenziale protagonista la campagna con i catalani in patria e in Europa. Il classe 1997 sarebbe quindi sempre più lontano dalla permanenza in, con la Juventus che non vede l’ora di trovare una soluzione per cederlo in questa sessione di calciomercato e le altrene come spettatrici interessate di una storia scritta da altri.