Canottaggio Silvia Crosio ai ripescaggi nel singolo pl ai Mondiali Il due senza PR3 maschile vince la preliminary race

(Di martedì 20 agosto 2024) Dopo la cancellazione delle gare di ieri a causa del maltempo, riprendono quest’oggi, seppur in ritardo sulla tabella di marcia a causa del forte vento, i2024 di, riservati alle specialità non olimpiche e non paralimpiche, in corso a St. Catharines, in Canada: due gli equipaggi dell’Italia impegnati nel programma odierno tra batterie e. Nelle batterie delpesi leggeri femminile(SC Amici del Fiume) chiude al terzo posto in 8:38.75 nella quarta ed ultima serie, vinta dalla romena Ionela Livia Cozmiuc, medaglia d’argento a Parigi 2024 col doppio pl, prima in 8:26.80, terzo terzo tempo complessivo. L’azzurra dovrà affrontare domani ie sarà inserita nella terza serie, prevista alle ore 15.