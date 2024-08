Bologna il turismo e le cadute di stile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Il New York Times definisceun mangimificio di mortadella e il sindaco, Matteo Lepore, invece di rispondere solo alle critiche, se la prende con la giornalista autrice dell'articolo, di fatto cercando di screditarla. Non è stato certo signorile il modo in cui il primo cittadino ha risposto alla presa di posizione del quotidiano più letto al mondo, mettendo nel mirino l'autrice, Ilaria Maria Sala, dimenticandosi volutamente parte del nome, sollevando quindi dubbi sui suoi legami cone la sua professionalità. Insomma, è come quando un allenatore di calcio dà la colpa della sconfitta all'arbitro, al campo pesante per la pioggia o al troppo sole. Ma al di là della caduta di- della quale Lepore si è scusato - il primo cittadino ha giustamente difeso l'immagine della città dipinta sbilanciata verso ildi massa e con un centro storico snaturato.