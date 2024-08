Biden alla convention Dem Kamala Harris sarà una grande presidente

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 agosto 2024) CHICAGO (USA) (ITALPRESS) – Ildegli Stati Uniti, Joe, è salito commosso sul palco dellaDem, a Chicago, accolto dal coro “thank you Joe!” e da una lunga standing ovation. “Siete pronti a eleggeree Tim Walz?”, ha chiesto ai presenti entusiasti. “Sceglierecome vice è stata la migliore decisione della mia carriera. E’ tosta, preparata ed ha integrità”, ha sottolineato., che ha passato il testimonesua vice, ha ribadito la necessità di “salvare la democrazia” alle prossime elezioni di novembre. IlUsa ha iniziato il suo discorsodemocratica ricordando l’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio, pochi giorni prima del suo giuramento come: “Sono qui davanti a voi in questa notte di agosto per dirvi che la democrazia ha prevalso. La democrazia ha funzionato.