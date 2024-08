Barcellona si veste di magia con la Festa Major de Gràcia | una settimana di colori e tradizioni

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 20 agosto 2024), 19 ago. (askanews) – Un’esplosione die creatività che ogni anno a metà agosto anima per unail quartiere di, a, con concerti, musica e giochi della tradizione catalana ma, soprattutto, con decorazioni elaboratissime preparate dai residenti per abbellire le vie in cui vivono: è la “de”, in cui una ventina di strade si sfidano in una competizione gioiosa per la decorazione (“guarniment”) più bella. Una tradizione, quella della gara fra le strade, che risale a più di 100 anni fa, e che resta un forte momento di vita comunitaria a cui partecipano gli abitanti di tutte le età, in una metropoli sempre più affollata di turisti ed expat.