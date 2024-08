Arianna Meloni e lo scandalo nomine | si dice tranquilla ma scossa

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 20 agosto 2024)e lo: sima”. In campo, in sua difesa, era scesa anche la Premier La sorella della premier Giorgiain questi giorni occupa le prime pagine dei quotidiani per il cosiddetto “delle”, secondo cuiabbia fatto pressioni su alcunein vari settori. Tuttavia, tutto sarebbe stato derubricato ad una sorta di “complotto orchestrato da pezzi di sinistra, stampa e magistratura per ribaltare il governo”. Tutto è partito da Alessandro Sallusti che domenica scorsa ha titolato sulla prima pagina del Giornale «Vogliono indagare», anche se lei non ha ricevuto alcun avviso di garanzia: «Non abbiamo notizie, che io sappia non c’è proprio nulla». Dopo titoli di giornali e dichiarazioni varie, arrivano le parole proprio della diretta interessata riportate da Corriere.