Ultime Notizie Roma del 19-08-2024 ore 14 | 10

(Di lunedì 19 agosto 2024)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio così g ritorno e ritmate l’avanzata dell’esercito russi residenti i prof hanno uno due settimane per evacuare lo affermano le autorità della città Ucraina vicino al fronte di donne citate da radio Liberty Secondo te capo dell’amministrazione militare di port-cros ritmo dell’evacuazione aumentato ogni giorno 500-600 persone lasciano la città ad oggi tutto a povero funziona ancora ma sappiamo che entro una settimana queste operazioni tiri durano per addormenta detto dobriach secondo cui l’evacuazione Forzata dei bambini sarà implementata in città questa settimana per la particolarità del ritrovamento i Carabinieri della compagnia di Bressanone non escludono alcune ipotesi Al momento circa la morte violenta di un giovane di 24 anni trovato ieri mattina nelle differenza Bolzano ...